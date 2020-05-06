Normalleşme döneminin yeni temizlik kuralları

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir temizlik kılavuzu hazırlandı. Normalleşme süreciyle ilgili Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve 3 Mayıs'ta son şekli verilen yeni raporda, temizlik kuralları şöyle sıralandı:Yer ve yüzeylerini nemli silme-paspaslama yapın. Toz çıkaran fırça ile süpürme yapmayın.Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması yeterlidir.Eller ile sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjan ile temizledikten sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanın.Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Tekrar kullanılan temizlik malzemelerini 60-90 derece yıkayın.Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı.Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını engellemede rolü yok. El değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonu gerekli değildir. Buralarınn su ve deterjanla temizliği yeterlidir.Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında kuru süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme aerosol oluşumuna neden olduğundan bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır.Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir. Çamaşır suyu ile tuzruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan klor gazı ölüme varan ciddi zehirlenmelere neden olabilir.Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli. Dezenfeksiyon için en az yüzde 70'lik alkol kullanılabilir. Yüzeyde en az 1 dakika kalmalı.Elektronik aletler için silinebilir kılıflar kullanılabilir.Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavabolar sık sık temizlenmeli, kontrolleri kayıt altına alınmalı.Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.Tekstil ürünler normal deterjanlar ile 60-90 derecede yıkanmalıdır.Tekstil ürünleri, kıyufetler silkelenmemelidir.Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temizliği, araçların kullanımda olmadığı dönemde, günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır.Dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılmalıdır.Kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı, eldivenler çöpe atılmalıdır.Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanamadığı durumlarda eller gözle görünür derecede kirli olmamak kaydıyla alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanabilir.