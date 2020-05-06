Ramazan ayı 13.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs en sağlıklı ve doyurucu iftar menüsü önerileri

Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle birlikte Ramazan ayında '' bugün ne pişirsem?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayında mutfakta en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü hazırlamak isteyenler hazırlıklara başladı. Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişirken, iftar yemeklerine de daha çok özen gösteriliyor. Uzmanlar sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmesini öneriyor. Beslenme uzmanlarına göre, iftar menülerinde çok ağır yemekler yemek, sonraki gün tutulan oruç sırasında büyük sorunlar çıkartabilir. Günün en güzel ve lezzetli yemeğini hazırlamak isteyenler için Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte Ramazan ayı 13.gününe özel iftar menüsü tarifleri…

BUGÜN NE PİŞİRSEM? RAMAZAN AYI 13.GÜN İFTAR MENÜSÜ

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 13.gün iftar menüsü belli oldu. İftara hazırlık aşamasında olan vatandaşlar '' bugün ne pişirsem, iftara ne yapsam?'' sorusuna yanıt bulmuş oldu. İşte, hem doyurucu hem lezzetli iftar menüsü