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Ramazan ayı 13.gün : ? 6 Mayıs en sağlıklı ve doyurucu iftar menüsü önerileri

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsünü hazırlamak için‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofraların olmazsa olmazı arasında sıcak çorba, su ve hurma yer alıyor. Ramazan ayının on üçüncü gününde kusursuz iftar yemeği hazırlamak isteyenler en lezzetli, doyurucu ve sağlıklı tariflere bakıyor. Uzmanlara göre sahur ve iftarda yiyeceklere ve içtiğimiz içeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. İftar yemeğinde ağır ve yağlı besinlerden kaçınmalı ve sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Özellikle uzun süre aç ve susuz kalan vücudumuz sıvı besinlere ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden çorba, salata, su gibi besinleri Ramazan ayı iftar menüsünde eksiltmemek gerekiyor. Mutfakta hazırlık aşamasında olan vatandaşlar "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, hem sağlıklı hem doyurucu Ramazan ayı 13.gün

Giriş Tarihi: 6.5.2020 11:23 Son Güncelleme: 6.5.2020 11:28 ABONE OL
Ramazan ayı 13.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs en sağlıklı ve doyurucu iftar menüsü önerileri

Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle birlikte Ramazan ayında '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayında mutfakta en lezzetli ve sağlıklı hazırlamak isteyenler hazırlıklara başladı. Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişirken, iftar yemeklerine de daha çok özen gösteriliyor. Uzmanlar sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmesini öneriyor. Beslenme uzmanlarına göre, iftar menülerinde çok ağır yemekler yemek, sonraki gün tutulan oruç sırasında büyük sorunlar çıkartabilir. Günün en güzel ve lezzetli yemeğini hazırlamak isteyenler için Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte Ramazan ayı 13.gününe özel iftar menüsü tarifleri…

BUGÜN NE PİŞİRSEM? RAMAZAN AYI 13.GÜN İFTAR MENÜSÜ

On bir ayın sultanı belli oldu. İftara hazırlık aşamasında olan vatandaşlar '' bugün ne pişirsem, iftara ne yapsam?'' sorusuna yanıt bulmuş oldu. İşte, hem doyurucu hem

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Ramazan ayı 13.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs en sağlıklı ve doyurucu iftar menüsü önerileri
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