Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sudan’dan uçakla Türkiye’ye getirildi

’dan uçakla Türkiye’ye getirildi

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Sudan’dan uçakla Türkiye’ye getirildi
Sudan'da koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Aydın'ı taşıyan ambulans uçak, Antalya'da ikmal yaptıktan sonra, dün akşam Atatürk Havalimanı'na indi.
Koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan Mehmet Hanefi Aydın, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, Sudan'daki hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sudan’dan uçakla Türkiye’ye getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA