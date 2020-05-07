65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

Türkiye'de corona virüsü normalleşme adımlarıyla birlikte '' 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Uzun süredir dışarı çıkamayan ve risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu kısıtlamada uygulanmaya başlanan yeni düzenleme de belli oldu. İçişleri Bakanlığı alınan kararla birlikte, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Yayınlanan genelgeyle birlikte 65 yaş üstü sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü ne zaman, hangi tarihlerde ve saat kaçta dışarı çıkabilecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? 65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLİR?

Ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler olumlu yönde etkisini göstermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; corona virüsü salgınına tedbiren alınan bazı kararlarda yapılacak olan değişiklikler kamuoyunun bilgisine sunuldu. Alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin belirlenen tarih ve saat aralıklarında sokağa çıkma yasağının kaldırılmış olacağını bildirildi. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman, hangi tarihlerde ve saat kaçta dışarı çıkabilecek? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman biter? İşte tüm bilgiler…