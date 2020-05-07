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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur?

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan-ı Şerif’in içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç tutmanın, iftar yapmanın ve teravih namazları kılmanın mutluluğu içerisindeyiz öte yandan Cuma gününe bir kez daha afiyetle ulaşmış olmanın da sevincini yaşıyoruz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü önlemleri sebebiyle camilerde kılamadığımız mübarek Cuma namazını evlerimizde kılmaya hazırlanıyoruz. Bu bağlamda hafızasını tazelemek ve yeni bilgiler edinmek isteyen Müslüman vatandaşlarımız. Arama motorlarında yoğun şekilde Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Sorularının yanıtlarını yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgilerini hazırladığımız içerikte tüm detaylarıyla bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 8.5.2020 01:28 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri

Bir Cuma gününe daha mutlu ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu güzel güne Ramazan Ayı içerisinde oluşumuz da farklı bir anlam katıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle camilere giderek diğer Müslüman dostlarımızla saf tutarak namaz ibadetimizi birlikte yerine getiremeyecek olmanın burukluğunu yaşasak da evlerimizde yaradana ibadet etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda müslüman vatandaşlarımız bilgilerini tazelemek ve yeni detaylar öğrenmek için arama motorlarında yoğun şekilde Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgilerine erişmek isteyenler bu başlık altında tüm ayrıntılara ulaşabilirler. İşte detaylar...

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri
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