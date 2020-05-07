Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri

Bir Cuma gününe daha mutlu ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu güzel güne Ramazan Ayı içerisinde oluşumuz da farklı bir anlam katıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle camilere giderek diğer Müslüman dostlarımızla saf tutarak namaz ibadetimizi birlikte yerine getiremeyecek olmanın burukluğunu yaşasak da evlerimizde yaradana ibadet etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda müslüman vatandaşlarımız bilgilerini tazelemek ve yeni detaylar öğrenmek için arama motorlarında yoğun şekilde Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgilerine erişmek isteyenler bu başlık altında tüm ayrıntılara ulaşabilirler. İşte detaylar...