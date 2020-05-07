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Define kazısı yaparken göçük altında kaldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 ABONE OL
Define kazısı yaparken göçük altında kaldı
Nevşehir'de, iki arkadaş bir mağarada kaçak define kazısı yaparken göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan Mustafa İbiloğlu (47) hayatını kaybetti. Gülşehir ilçesine bağlı Yakatarla köyünde bulunan bir mağarada define olduğu rivayetlerinden yola çıkan Mustafa İbiloğlu (47) ve Soner T. (59) bir süre önce mağaraya girerek kazıya başladı. Ancak, ikilinin mağaranın içinde yaptığı kazı sırada göçük meydana geldi. Mustafa İbiloğlu göçük altında kalırken arkadaşı Soner T. ise güçlükle mağaradan çıkarak 112 Acil'i arayıp yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekibi saatler süren çalışmanın ardından Mustafa İbiloğlu'nun cansız bedenine ulaştı. İbiloğlu'nun cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, arkadaşı Soner T. ise kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Define kazısı yaparken göçük altında kaldı
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