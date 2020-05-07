A101 7 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başladı! Bu haftanın Anneler Günü'ne özel fırsatlarla A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta Perşembe günleri raflarını yenileyen A101 aktüel ürünler 7 Mayıs kataloğu yayınlandı. Binlerce üründe yüzlerce fırsat indirimlerinin yer aldığı kataloğun indirimli tam listesi merak ediliyor. Aldın aldın sloganıyla yayınlanan ve 7 Mayıs'tan itibaren başlayan indirimlerde Anneler Günü'ne özel birçok ürün ve indirim fırsatları müşterilerini bekliyor. Vatandaşlar düzenli olarak '' Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna hafta başından itibaren yanıt arıyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünlerinde Samsung A10 Cep Telefonu ilgi çekiyor. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 7 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu Anneler günü hediyeleri ile indirimleri!

A101 7 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE!

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini almaya hazırlanırken teknolojiden gıdaya ve temizlik ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce indirim müşterilerini en yakın mağazaya bekliyor. Özellikle anneler günü hediyesi almayı düşünen binlerce vatandaş '' 7 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

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