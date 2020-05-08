‘10 yılda 300 milyon dolar zarar ettirdiler’

3 milyar dolarlık servet bırakan merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşi ile ikinci eşi ve çocukları arasında yaşanan miras kavgası bitmiyor. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geçen yıl açılan davaya göre 22 Şubat 2009'da hayatını kaybeden Tatlıcı, geriye mirasçılar olarak Bedriye Kamer Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı, Salih Ziya Titiz ile ikinci eş Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'yı bıraktı. Tatlıcı'nın vefatıyla miras kavgası da başladı. Birinci ve ikinci eş ile çocukları arasında yıllardır süren çok sayıda dava açıldı. Mirasın, mirasçılar arasında adil şekilde dağıtımı için tereke davası da 11 yıldır sürüyordu. Tereke dosyasına avukat İbrahim Bülbül ile Kadir Özgen atandı.

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'MASRAFLARA KATILMADILAR'

Dosyanın malları arasında Zincirlikuyu'da 10 yıldır boş duran Tat Towers da vardı. Tat Towers'ın 6/8'i terekeye, 2/8'i ise Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı'ya aitti. Durum böyleyken Tat Towers'a ait tüm gider ve harcamalar tereke tarafından karşılandı. Dolayısıyla terekeye dahil olan hak sahipleri, yıllardır zarara uğratılmış oldu. Davacı Ahmet Tatlıcı, davalılar Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı'nın 10 yıldır terekeye verdikleri zararın terekeye ödemelerini istedi. Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı'nın Tat Towers'taki hiçbir gider ve masraflara katılmadıklarını iddia eden Ahmet Tatlıcı, şimdilik 50 bin liranın davalılardan tahsil edilmesini talep etti. Ahmet Tatlıcı'nın açtığı davaya cevap veren Nurten Tatlıcı'nın avukatı davanın reddini istedi.

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KİRADAN MAHRUM KALINDI

Nurten Tatlıcı'nın avukatının cevap dilekçesine göre merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefatından sonra açılan tereke dosyasında tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığına tedbir şerhi konuldu. Terekeye dahil olan mallar arasında 38 katlı, iki kule halinde yükselen 142 bin m2'lik Tat Towers da vardı. Davacı Ahmet Tatlıcı'nın aralarında bulunduğu diğer kişilerin itirazı sonucu Tat Towers kiraya verilemedi. Aylık 2 milyon 400 bin dolar, yıllık 30 milyon dolar ve 10 yıllık 300 milyon dolar kira bedelinden mahrum kalındı. Tat Towers tereke yönetimi tarafından idare edildi. Tat Towers'a yapılacak harcamalar için Nurten Tatlıcı ile oğlunun izni alınmadı. Tat Towers için yapılan tüm harcamalar, tereke yöneticileri tarafından yapıldı. Tereke mahkemesi ise 6 yıl önce verdiği ara kararında Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı'nın Tat Towers'daki harcamalara hisseleri oranında ödetilmesini reddetmişti. Davalı Nurten Tatlıcı ile oğlunun avukatı cevap dilekçesinde, "Tat Towers'ın işletmeye açılması hem tereke açısından hem de devlet açısından faydalıdır. Davacı devleti, terekeyi ve davalıları 10 yılda 300 milyon dolar zarara uğratmıştır" dedi.

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