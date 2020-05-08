15.gün iftar menüsü! Ramazan ayı en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü: Bugün ne pişirsem?

Mübarek Ramazan ayının olmazsa olması iftar menüsü için en kolay, sağlıklı ve doyurucu tariflere bakılmaya başlandı. Akşam saatine kısa süre mutfakta hazırlık aşamasında olan vatandaşlar '' Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?'' sorusuna yanıt arıyor. Günün iftar menüsünü hazırlayacak olanlar çorba, salata, ana yemek ve tatlı tariflerinde en sağlıklı ve doyurucu olanı seçmek istiyor. Ramazanın on beşinci gününde iftar sofraları ailenizle birlikte anlam kazanacak. Hem doyurucu hem sağlıklı iftar sofrası oluşturmak istiyorsanız masada ilk olarak çorba, hurma ve su olmalıdır. Uzmanlar uzun süre aç kalan bedenin sıvı kaybettiğini ve çorbayla başlayarak dengeli beslenme düzeni olmasının altını çiziyor. Peki bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı 15.günü iftar menüsü

RAMAZAN 15.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

İslam aleminin mübarek oruç ayı olan Ramazan ayında iftar menüsü yoğun ilgi görüyor. Günün iftar menüsünü hazırlamak için tarif araştıranlar '' Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde, Ramazan ayı 15.gün iftar menüsü tarifine ulaşabilirsiniz.