Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 15.gün iftar menüsü! Ramazan ayı en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü: Bugün ne pişirsem?

15.gün ! Ramazan ayı en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü: ?

Türk mutfağına özgü Ramazan ayı hazırlamak isteyenler sorusuna yanıt arıyor. Mübarek oruç ibadetinin 15.gününde hem lezzetli hem doyurucu iftar sofraları hazırlamak için çorba, ana yemek, salata gibi tariflere bakılmaya başlandı. İftar saatine kısa süre kala hazırlayacağınız sağlıklı ve doyurucu yemekler şık sofralarınıza çok yakışacak. Bereket ayı olan Ramazan ayında uzmanlar sıvı tüketiminin olmasına vurgu yapıyor. Ramazan ayı on beşinci gün iftar menüsünde sizde sevdiklerinize en lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Buna göre; Bugün ne pişirsem? önerileri neler? İşte en doyurucu, lezzetli ve kolay iftar menüsü önerileri

Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:23 Son Güncelleme: 8.5.2020 12:32 ABONE OL
15.gün iftar menüsü! Ramazan ayı en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü: Bugün ne pişirsem?

Mübarek Ramazan ayının olmazsa olması için en kolay, sağlıklı ve doyurucu tariflere bakılmaya başlandı. Akşam saatine kısa süre mutfakta hazırlık aşamasında olan vatandaşlar '' ? İftara ne pişirsem?'' sorusuna yanıt arıyor. Günün iftar menüsünü hazırlayacak olanlar çorba, salata, ana yemek ve tatlı tariflerinde en sağlıklı ve doyurucu olanı seçmek istiyor. Ramazanın on beşinci gününde iftar sofraları ailenizle birlikte anlam kazanacak. Hem doyurucu hem sağlıklı iftar sofrası oluşturmak istiyorsanız masada ilk olarak çorba, hurma ve su olmalıdır. Uzmanlar uzun süre aç kalan bedenin sıvı kaybettiğini ve çorbayla başlayarak dengeli beslenme düzeni olmasının altını çiziyor. Peki bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı 15.günü iftar menüsü

RAMAZAN 15.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

İslam aleminin mübarek oruç ayı olan Ramazan ayında iftar menüsü yoğun ilgi görüyor. Günün iftar menüsünü hazırlamak için tarif araştıranlar '' Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde, tarifine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15.gün iftar menüsü! Ramazan ayı en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü: Bugün ne pişirsem?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA