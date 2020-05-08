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Haftanın aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü indirimleri ile raflarda! Bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Her hafta Cuma günü raflarını yenileyen mağazanın katalogda yer alan indirimli ürünleri merak ediliyor. Bu hafta Anneler Günü’ne özel indirimli ürünler raflardaki yerini alırken, elektronik ve mutfak eşyaları ihtiyaçlarındaki eksikliklerin karşılanmasını sağlanacak. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken marketin toptan fiyatına perakende satış ürünleri kapış kapış satılacak. Ev ekonomisine katkısı olan indirimli ürünler listesinde cep telefonu, kablosuz kulaklık, ütü, dijital saat bulunuyor. Kurumun sitesinde yayınlanan indirimli ürünler 12 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Peki Anneler Günü’ne özel kataloğunda neler var? İşte 8 Mayıs 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

Giriş Tarihi: 8.5.2020 07:11 Son Güncelleme: 8.5.2020 07:12 ABONE OL
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü indirimleri ile raflarda! Bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Yeni haftaya uygun fiyatlı alışverişle başlamak isteyenler 8 Mayıs indirimli ürünler kataloğuna bakmaya başladı. Henüz kataloğa bakma fırsatı bulamayan vatandaşlar '' 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Anneler Günü'ne özel fırsatlı indrimli ürünler müşterilerini raflarda bekliyor olacak. İndirimli ürünler listesinden yararlanmak isteyenler mağazanın önünde kuyruk oluşturmamak için kataloğu incelemek istiyor. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında Meizu Cep Telefonu 799 TL, Jabra Titanyum Siyah Kablosuz Kulaklık 499 TL, 2 yıl garantili Casio Dijital Saat 125 TL, Intense 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 69,90 TL bulunuyor. Bu haftanın indirimli ürünleri 6 Mayıs kataloğunda yayınlanmıştı. Peki Anneler Günü'ne özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 8 MAYIS 2020

BİM indirimli ürünler listesi kurumun resmi sitesinden yayınlandı. Anneler Günü'ne özel pek çok indirimin bulunduğu mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Haberimizin içerisinden 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü indirimleri ile raflarda! Bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var?
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