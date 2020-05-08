Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri bakımından sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmaktadır. İlk olarak 10-12 Nisan tarihinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı yarın başlayacak. Bu haftanın başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 7 il için giriş çıkış yasağı kaldırılmıştı. Bu durumun ardından 23 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplamda 24 ilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması yarından itibaren başlayacak. Hal böyle olunca; vatandaşlar evlerinin ihtiyaçlarını gidermek için market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. İnternet üzerinden marketler kaça kadar açık, marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi pek çok sorunun yanıtını araştırıyorlar. Buna göre; bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak? 8 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri!

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? 8 MAYIS CUMA

Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yarından itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte market çalışma saatleri merak edildi. Toplamda 24 ilde uygulanacak olan yasağın ardından vatandaşlar internet üzerinden "Bugün marketler kaça kadar açık?", "Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor.

İşte yanıtı!