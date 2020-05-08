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? Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak? 8 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros, !

, kaça kadar açık? Marketler bu akşam kaça kadar açık? güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Yarından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı öncesi evlerinin ihtiyaçlarını gidermek için market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar , marketler kaçta açılıyor gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması genelgesine göre; 8 Mayıs 2020 Cuma günü bütün marketler aynı saatte açılıp kapanacak. Bu hafta sonu 23 büyükşehir ile Zonguldak olmak üzere toplamda 24 ilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak. Buna göre; ? Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak? İşte 8 Mayıs Cuma BİM, A101, ŞOK, Migros, !

Giriş Tarihi: 8.5.2020 20:15 Son Güncelleme: 8.5.2020 20:16 ABONE OL
Bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak? 8 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri!

Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri bakımından sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmaktadır. İlk olarak 10-12 Nisan tarihinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı yarın başlayacak. Bu haftanın başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 7 il için giriş çıkış yasağı kaldırılmıştı. Bu durumun ardından 23 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplamda 24 ilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması yarından itibaren başlayacak. Hal böyle olunca; vatandaşlar evlerinin ihtiyaçlarını gidermek için market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. İnternet üzerinden , marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi pek çok sorunun yanıtını araştırıyorlar. Buna göre; ? Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak? 8 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros, !

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? 8 MAYIS CUMA

Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yarından itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte merak edildi. Toplamda 24 ilde uygulanacak olan yasağın ardından vatandaşlar internet üzerinden "?", "Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor.

İşte yanıtı!

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Bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler bu akşam kaça kadar açık olacak? 8 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri!
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