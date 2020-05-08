Dünya Yetim Günü’nde rapor açıklamdı 140 milyon yetim

İHH İnsani Yardım Vakfı Ramazan ayına denk gelen Dünya Yetim Günü nedeniyle bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Ramazan ayına denk Dünya Yetimler Günü' için "Yetim yaz 3072'ye gönder 5 lira bağışla" diye bir videoda sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ayrıca Dünya Yetimler Günü nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı bir rapor da yayınladı.

Sosyal ve ekonomik sorunların yeni yetim tabirlerini ortaya çıkardığı belirtilen raporda, yetim tanımı genellikle anne veya babasını yahut her iki ebeveynini kaybetmiş ve henüz buluğ çağına girmemiş çocuklar için kullanıldığı vurgulandı. Sosyal yetimlik, savaş mağduru yetimlik, engelli yetimlik, kayıp mülteci çocuklar gibi bölümlerin yer aldığı raporda yetimlerin durumu değerlendirildi.

SOSYAL YETİM OLAN 2,7 MİLYON ÇOCUK VAR

Raporda yer alan yetim tanımları arasından ise sosyal yetimlik tanımı dikkat çekti. Bu yetimlerin ebeveynlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu çocuğun yaşadığı yoksunluğu anlatmak için kullanıldığı vurgulandı. Dünya genelinde yetimhanelerde yaşayan 2,7 milyon çocuğun %90'ını sosyal yetimlerin oluşturduğunu belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın raporunda, savaşlar ve yoksulluk nedeniyle gerçekleşen büyük göçlerde on binlerce çocuğun refakatsiz ve korumasız olarak yer değiştirmesine sebep olduğu ve sadece 2018 yılındaki silahlı çatışma sonrası vefat eden insanlardan sonra çocuklardan on binlerce çocuk yetim/öksüz ve kimsesiz kaldığı vurgulandı.

DÜNYADA 300 BİN ÇOCUK SAVAŞÇI, 218 ÇOCUK İŞÇİ VAR

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın hazırladığı raporda, 30'dan fazla ülkede yaklaşık 300 bin çocuğun aktif olarak savaştırıldığı belirtildi. Dünya genelinde 5-17 yaş arası en az 218 milyon çocuk işçi olduğu ve bunların en az 73 milyonunun tehlikeli işlerde çalıştırıldığı ifade edildi.

Savaş bölgelerindeki 15 yaş altı 40 milyon çocuğun istismar ve ihmal mağduru olduğunu belirtildi. Ayrıca savaş mağduru çocukların düzenli sağlık ve sosyal bakım hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirtildi. Engelli yetimlerin dünyada 100 milyona yakın olduğunun anlatıldığı raporda, 14 yaş ve altındaki her 20 çocuktan birinin orta ve ileri düzeyde bir engeli olduğu açıklandı.

HIRİSTİYAN MİSYONERLER YETİMLERİN PEŞİNDE!

Raporda misyoner kuruluşların faaliyetleriyle ilgili çok önemli bir bilgi de paylaşıldı. Yardıma muhtaç coğrafyalarda çalışma yapan birçok misyoner kurumun yetim çocukların peşine düştüğü ifade edildi. Yardım kisvesi altında Hıristiyanlığı yaymak için yetimlerin mağduriyetinin kullanıldığı belirtildi.

TÜM DÜNYADA 140 MİLYON YETİM VAR,

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın raporunda tüm dünyadaki yetim sayısının ise 140 milyondan fazla olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN AKİBETİ BELLİ DEĞİL

Ayrıca 18 yaş altı mülteci çocuk sayısının 2016 verilerine göre 28 milyon olduğu, 2020'de en az %50 oranında artış olduğunun tahmin edildiği belirtilen raporda, bu çocuklardan 7 milyonunun akıbetinin muamma olduğu anlatıldı.