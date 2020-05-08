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SON DAKİKA: ’deki korkunç olayın sırrı çözüldü! O detay şoke ediyor...

’nin ilçesinden meydan gelen korkunç olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 21 Ocak tarihinde Kartepe ilçesinde otoyol kenarında temizlik yapan karayolları görevlilerinin dikkatini yol kenarındaki bir detay çekti. Görevliler kontrole gittiklerinde battaniyeye sarılmış elleri ve ayakları bağlı cesetle karşılaşınca şok içerisinde kaldı. Esrarengiz olaya ilişkin araştırmalar yapan emniyet ekipleri yoğun çalışmalar sonucu olayın sırrını çözmeyi başardı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 23:29 ABONE OL
SON DAKİKA: Kocaeli’deki korkunç olayın sırrı çözüldü! O detay şoke ediyor...

'ye bağlı ilçesinden 21 Ocak tarihinde yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kartepe'de bir otoyolda temizlik işleri yapan görevli ekip, yol kenarındaki bir detay dikkatlerini çekince ne olduğuna bakmak için yanına gitti. Yerde bulunan battaniyeyi açtıklarından karşılarına elleri ve ayakları iple bağlanmış bir ceset çıktı. Bu görüntü karşısında şok geçiren görevliler derhal polis ekiplerine ihbarda bulundu. Esrarengiz duruma ilişkin çalışma başlatan emniyet güçleri sıkı bir çalışma sonrasında olayın sırrını aydınlattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERİ: ESRARENGİZ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ...

Karayolları görevlileri, 21 Ocak günü TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde temizlik yaptıkları sırada, yol kenarında siyah renkli çöp poşeti buldu. Poşeti açtıklarında ise el ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı ceset ile karşılaştı...

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SON DAKİKA: Kocaeli’deki korkunç olayın sırrı çözüldü! O detay şoke ediyor...
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