35 öğrenciye EBA için televizyon hediye edildi

Tunceli'de evlerinde televizyon bulunmayan 35 öğrenciye, derslerini takip edebilmeleri için Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle televizyon hediye edildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Hocamız il genelinde 35 öğrencimizin evlerinde televizyon olmadığını bildirmesi üzerine; koranavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerimizin TRT EBA TV'de derslerini takip edebilmeleri için hemen hayırsever dostlarımız ile görüştük. İvedi şekilde aldığımız 35 uydulu televizyonu Vefa Sosyal Destek Grupları'nda çalışan arkadaşlarımız öğrencilerimizin evlerinde giderek onlara teslim etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Her daim onların yanındayız" dedi. Öğrenciler ve veliler de desteklerinden ötürü Vali Sonel'e teşekkür etti.