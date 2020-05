Anne polisler çifte gururlu

Sokağa çıkma kısıtlamasında gece nöbetinde olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurları, Anneler Günü dolayısıyla hem polis hem anne olmanın gururunu yaşıyor. Bir çocuk annesi polis memuru Hülya Çiftçi, iki kutsal görevi severek yaptığını ifade ederek "Elbette zorlukları var ama severek yapılan her işte aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur" dedi. Bir çocuk annesi polis memuru Günay Can da "Ben anne olmayı da polis olmayı da çok sevdim. Bütün anneleri çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum" dedi. Polis memuru Betül Can ise 4 yaşında bir çocuk annesiyim. Annem kanser hastası. Polis eşim de görevli. Bu yüzden çocuğumuza vardiyalı bakıyoruz. Mesleğimizi severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu. Polisliğin çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Polis memuru Kübra Erdoğan ise meslek hayatı boyunca en büyük desteği annesinden aldığını ifade etti.