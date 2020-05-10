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kimdir? Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü?

Ünlü şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu ölüm yıldönümünde anılıyor. Sanat yaşamında pek çok şarkıya imza atan ve dizi ve film oyunculuğu da bulunan şarkıcıya ünlü şarkıcıya ilişkin arama motorlarına yönelen vatandaşlarımız İbrahim Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü? Şeklinde sorularla araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İbrahim Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü öğrenmek isteyenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte biyografisi ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 02:48 ABONE OL
İbrahim Erkal kimdir? Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü?

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal ölüm yıldönümünde sevenlerince anılıyor. Bu bağlamda arama motorlarına yönelen vatandaşlarımız Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü? sorlarının yanıtlarını yoğun şekilde araştırıyor. Türk müziğine pek çok şarkı kazandıran sanatçı sinema filmlerinde ve dizilerde oyunculuk performansı da sergilemişti. Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü merak edenler tüm bilgileri hazırlamış olduğumuz içerikte bulabilecekler. İşte ünlü sanatçıya ilişkin tüm merak edilenler...

İBRAHİM ERKAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum, Narman'da Ebubekir Erkal'ın ve Hatice Hanımın oğlu olarak doğmuştur. Altı kardeşin en büyüğüdür. Babası Ziraat işçiliğinden emekli, annesi ise ev hanımıdır.
İlkokul ve ortaokulu Narman da 18 Mart İlköğretim okulunda, liseyi de Narman lisesinde okudu. İlkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik öğrenmiştir. Liseden sonra Ankara'da solfej ve nota dersleri aldı. Bu sırada da Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne aldı.
İlk albümünden önce İbrahim Güzelses adıyla Erzurum Türkülerinden derlediği "Sarhoş Baki" albümünü çıkardı.

İşte tüm detaylar...

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İbrahim Erkal kimdir? Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal kaç yaşında, nereli, neden ve kaç yaşında öldü?
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