Son dakika haberi: Türkiye genelinde 356 alışveriş merkezi yarın sabah açılıyor! AVM'ler kaçta açılıyor, işte AVM çalışma saatleri...

Bakanlar Kurulu kararı sonrasında normalleşme adımları için start yarın veriliyor. 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde 356 alışveriş merkezi, kapılarını vatandaşlara açacak. Burada dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var; can sıkıntısı nedeniyle AVM'lere gidilmemeli, maske takmayı ihmal etmemeli ve AVM'de 3 saatten fazla vakit harcamamalıyız. AVM'ler saat kaçta açılacak, yarın kademeli olarak açılacak AVM'ler, 1 Haziran'da zorunlu çalışmaya geçecek. Bazı AVM'ler saat 10:00'da açılırken bazıları ise 11:00'de açılacak.

İlk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, yarından itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

11 Mayıs'ta esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yaptığı açıklamada, AVM'lerdeki firmaları mağdur etmemek için 11 Mayıs-1 Haziran'ı kapsayan ihtiyari açılım kararı alındığını söyledi.

Esnafın ilk etapta iş yerini açıp açmama konusunda serbest olduğunu belirten Altaş, bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi.