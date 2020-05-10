Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan nereli? İşte biyografisi…

Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Yılmaz Erdoğan ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarına yönelen internet kullanıcıları Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarına ilişkin yoğun araştırmalarını sürdürüyorlar. Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler tüm bilgileri hazırladığımız içerikte bulabilirler. İşte tüm bilgiler…

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yılmaz Erdoğan, 1967 doğumlu oyuncu, senarist. Erdoğan, "Olacak O Kadar", "Umut Taksi" gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türkfilmi olma özelliğine sahip olan "Vizontele"nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

İşte tüm detaylar...