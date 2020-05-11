Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 11 Mayıs 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Aktif fay hatları uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde farklı bölgelerde büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana geliyor. Bu bağlamda son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı arama motorlarında yoğun şekilde Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? araştırmalar yapmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde merak edenler bu başlık altında yer alan bağlantılarla detaylara erişebilirler. İşte 11 Mayıs 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (11 MAYIS 2020 PAZARTESİ)