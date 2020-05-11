İstanbul mesai bitimi sonrası oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçmeye başlamasının ardından kent genelinde araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan sürücülerin oluşturduğu trafik yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise saat 18:00 itibariyle trafik yüzde 38 olarak ölçüldü.

Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçmeye başlamasının ardından akşam saatlerinde mesai bitmesinin ardından E5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. E5 Karayolundaki akşam trafiği ise ise havadan görüntülendi.