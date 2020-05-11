Son Dakika Haber | Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat izni için...

Sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı gibi çeşitli önlemler, corona virüsü normalleşme sürecinde hafifletiliyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman kalkacak ve hangi ilker seyahat kısıtlaması devam ediyor? İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri' konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların sınırlandırılması kararı verilmişti.. Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar konuya dair son gelişmeleri sorguluyor. Bugün bu konuların konuşulacağı kritik bir kabine toplantısı var. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Seyahat yasağı olarak bilinen ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile yürürlüğe alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması, ne zaman biteceği ile araştırılmaya devam ediliyor. Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor sorusuna alacakları cevaba göre planlarına yön vermeyi amaçlayan vatandaşlar, konuyla ilgili son açıklamaları merak ediyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte, şehir dışına çıkma yasağı olarak da bilinen o konu hakkında detaylı bilgiler...