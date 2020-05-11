SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu kararı sonrarı bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması gelecek mi?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan bayramında arife günü 23 Mayıs Cumartesi gününe bayramın birinci günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Bursa, İzmir gibi illerin de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bayramda da devam edecek yasağa göre bu şehirlerde Bayram arifesi ve bayramın birinci gününde sokağa çıkma yasağı kararı alınabilir. Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı gelir mi? 9 günlük bir yasak olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı, kritik Bakanlar Kurulu'nda alınacak son dakika kararları bekleniyor...

SON DAKİKA - RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?