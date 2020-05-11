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- 'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu kararı sonrarı bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması gelecek mi?

Mübarek Ramazan ayının 18. gününe geldik, bayram için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta da Kadir Gecesini eda edeceğiz. Bu noktada 'Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu'nda bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı masaya yatırılacak. Daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde hafta sonu ile birleştirilip 3 ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 19 Mayıs'ta da 4 günlük sokağa çıkma yasağı bekleniyor. 'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:15 ABONE OL
SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu kararı sonrarı bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması gelecek mi?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan bayramında arife günü 23 Mayıs Cumartesi gününe bayramın birinci günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Bursa, İzmir gibi illerin de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bayramda da devam edecek yasağa göre bu şehirlerde Bayram arifesi ve bayramın birinci gününde sokağa çıkma yasağı kararı alınabilir. 'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı gelir mi? 9 günlük bir yasak olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı, kritik Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararları bekleniyor...

SON DAKİKA - RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

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SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu kararı sonrarı bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması gelecek mi?
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