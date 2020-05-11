Türk yazar Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti? Google'dan Tomris Uyar sürprizi geldi!

Dünyanın en çok ziyaretçisine sahip arama motoru Google, günün anlam ve önemine ilişkin kişi ya da konuları Doodle yapıyor. Bugün ise tarihin unutulmaz Türk yazarı Tomris Uyar Doodle oldu. Google, önemli gün ve kişileri doodle yaparak konu hakkında milyonlarca insanın bilgi sahibi olmasını istiyor. Türk Edebiyat tarihinde efsane yazıları kaleme almış olan yazarımızın hayatı ve biyografisine dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Buna göre; Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti? Google'dan Tomris Uyar sürprizi ve yazarın hayatına dair merak edilenler…

TOMRİS UYAR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ? TOMRİS UYAR GOOGLE DOODLE OLDU!

Dünya genelinde internet kullanıcıları tarafından en çok tercih edilerek hemen her şeyin bilgisini aradığımızı arama motoru Google Tomris Uyar'ı 79.doğum gününe özel olarak doodle yaptı. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren araştırılan Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti?