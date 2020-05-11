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Türk yazar kimdir ve kaç yaşında vefat etti? 'dan Tomris Uyar sürprizi geldi!

, Türk öykü yazarı ve çevirmeni ’ı doğum gününde doodle yaparak dikkat çekti. Birçok eseri kaleme alan usta yazarın 15 Mart tarihinde doğduğu biliniyor. Günün anlam ve önemine özel paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Google doodle ekranını ziyaretçilerine sunmasının ardından ‘’ Türk yazar ve kaç yaşında vefat etti?’’ gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bugün 79.yaşına özel kutlama yapılan yazarımız 1961 yılında İngiliz Kız Ortaokulu’nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü. 1963 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Peki Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti? Google'dan Tomris Uyar sürprizi geldi!

Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:19 ABONE OL
Türk yazar Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti? Google'dan Tomris Uyar sürprizi geldi!

Dünyanın en çok ziyaretçisine sahip arama motoru , günün anlam ve önemine ilişkin kişi ya da konuları Doodle yapıyor. Bugün ise tarihin unutulmaz Türk yazarı Doodle oldu. Google, önemli gün ve kişileri doodle yaparak konu hakkında milyonlarca insanın bilgi sahibi olmasını istiyor. Türk Edebiyat tarihinde efsane yazıları kaleme almış olan yazarımızın hayatı ve biyografisine dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Buna göre; ve kaç yaşında vefat etti? Google'dan Tomris Uyar sürprizi ve yazarın hayatına dair merak edilenler…

TOMRİS UYAR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ? TOMRİS UYAR GOOGLE DOODLE OLDU!

Dünya genelinde internet kullanıcıları tarafından en çok tercih edilerek hemen her şeyin bilgisini aradığımızı arama motoru 'ı 79.doğum gününe özel olarak doodle yaptı. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren araştırılan Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti?

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Türk yazar Tomris Uyar kimdir ve kaç yaşında vefat etti? Google'dan Tomris Uyar sürprizi geldi!
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