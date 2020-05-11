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HABERİ: ’de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? 10 Mayıs corona virüs tablosu son durum ve canlı harita

’de corona virüs salgını vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye’deki corona virüs salgını ile ilgili haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam son dakika olarak açıklanıyor. Dünyanın aksine, ülkemizde süreç her geçen gün daha da iyiye giderken, gündelik hayattaki normalleşme süreci için adımlar kademeli olarak atılmaya devam ediyor. Son olarak 9 Mayıs Cumartesi verilerine göre; test sayısı 35 bin 605 iken, vaka sayısı bin 546 olarak belirtildi. Vefat sayısı 50 olurken iyileşen hasta sayısı 3 bin 84 olarak belirtildi. Son zamanlarda gözle görülür şekilde pozitif vakalarda düşüş yaşanması olumlu ve umut verici bir gelişme olarak kabul ediliyor. Buna göre; Türkiye ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Mayıs Pazar Türkiye corona virüsü ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 11.5.2020 07:16 Son Güncelleme: 11.5.2020 07:16 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? 10 Mayıs corona virüs tablosu son durum ve canlı harita

Bakan Koca açıkladı! Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar ile 'deki corona virüs vaka, ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ülkemizde alınan önlemler neticesinde vaka sayılarında gözle görülür şekilde düşüş yaşanırken, iyileşen hasta sayımız ise her geçen gün artıyor. Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz" şeklinde açıklamalar yaptı. "Hedef yeni vaka ve vefat sayısının sıfır olduğu tablo" olarak açıklanırken 10 Mayıs Pazar Türkiye coorna virüsü ölü ve vaka sayısı merak edilmeye başlandı. Buna göre; Türkiye 10 Mayıs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum ne oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: 10 MAYIS PAZAR TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs günlük tabloya ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre; 10 Mayıs Pazar Türkiye'de corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu?

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile günlük tablo!

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? 10 Mayıs corona virüs tablosu son durum ve canlı harita
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