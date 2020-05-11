SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? 10 Mayıs corona virüs tablosu son durum ve canlı harita

Bakan Koca son dakika açıkladı! Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar ile Türkiye'deki corona virüs vaka, ölü ve hasta sayısı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ülkemizde alınan önlemler neticesinde vaka sayılarında gözle görülür şekilde düşüş yaşanırken, iyileşen hasta sayımız ise her geçen gün artıyor. Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz" şeklinde açıklamalar yaptı. "Hedef yeni vaka ve vefat sayısının sıfır olduğu tablo" olarak açıklanırken 10 Mayıs Pazar Türkiye coorna virüsü ölü ve vaka sayısı merak edilmeye başlandı. Buna göre; Türkiye 10 Mayıs corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum ne oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: 10 MAYIS PAZAR TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs günlük tabloya ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre; 10 Mayıs Pazar Türkiye'de corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu?

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile günlük tablo!