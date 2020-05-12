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Bugün , kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank saat kaça kadar açık? çalışma saatleri 2020

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından banka çalışma saatlerinde değişiklik yapılınca '' Bugün , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 12 Mayıs Salı sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalarda çek, senet, EFT, havale, hesap açma gibi finansal ihtiyaçlarını halletmek istiyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararıyla birlikte bankaların hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de yoğunluk önlenmiş oldu. Haftanın ilk iş gününde gününde en çok merak edilen bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 12.5.2020 07:23 Son Güncelleme: 12.5.2020 07:25 ABONE OL
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020

Ülkemizde corona virüsü önlemlerine karşı çalışma saatleri değiştirilmişti. 12 Mayıs 2020 Salı günü sabah saatleri itibarıyla 'bugün , kaçta kapanıyor' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararı neticesinde bankalarda çalışma saatleri genişletilmiş ve yoğunluğun önüne geçilmiş oldu. Son olarak bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Uygulamayla birlikte Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank gibi bankalarda çek, senet, hesap açma kapama işlemleri olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki , kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? İşte güncel 2020 Banka açılış ve kapanış saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüsü pandemisine karşı banka çalışma saatleri değiştirilmişti. Bankaların bir kısmı mesai saatlerini değiştirirken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte merak edilenler…

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Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020
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