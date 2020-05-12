Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi: İyileşme sürecinde hızlanma!

Sonuçları "The Lancet"de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19 teşhisi konan kişiler belirtilerin görülmesinin hemen ardından halihazırda mevcut 3 antiviral ilacın karışımıyla daha hızlı tedavi edilebiliyor. 10 Şubat - 20 Mart tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, yeni tip koronavirüs vakalarında hafif ve orta derecede belirtiler gösteren 127 kişinin tedavisine teşhisten sonraki 7 günde başlandı. Bu hastalardan 86'sının tedavisinde, interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir ve ribavirin'den oluşan üçlü antiviral kombinasyon kullanılırken, 41 hastaya sadece lopinavir-ritonavir verildi.

7 İLA 12 GÜNDE TEDAVİ!

Üçlü kombinasyon verilen hastaların yeni tip koronavirüs testleri 7 gün, geri kalanların da 12 gün sonra negatif çıktığı belirlendi.

İşte corona virüsünün tedavi yöntemi ile ilgili açıklamalar...