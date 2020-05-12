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virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi: İyileşme sürecinde hızlanma!

virüsü tedavi aşamaları ile ilgili son dakika haberi... Hong Konglu bilim insanları, bir ilaç kokteylinin SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif geçirenlerin tedavisinde kullanılabileceğini bildirdi. Tedavi süresince tek ilaç verilen hastaların ciğerlerini etkileyen yan etkiler görülürken, üçlü kombinasyonla tedavi edilenlerde ciddi bir yan etki görülmediği kaydedildi. İşte, son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:43 ABONE OL
Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi: İyileşme sürecinde hızlanma!

Sonuçları "The Lancet"de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19 teşhisi konan kişiler belirtilerin görülmesinin hemen ardından halihazırda mevcut 3 antiviral ilacın karışımıyla daha hızlı tedavi edilebiliyor. 10 Şubat - 20 Mart tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, yeni tip koronavirüs vakalarında hafif ve orta derecede belirtiler gösteren 127 kişinin tedavisine teşhisten sonraki 7 günde başlandı. Bu hastalardan 86'sının tedavisinde, interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir ve ribavirin'den oluşan üçlü antiviral kombinasyon kullanılırken, 41 hastaya sadece lopinavir-ritonavir verildi.

7 İLA 12 GÜNDE TEDAVİ!

Üçlü kombinasyon verilen hastaların yeni tip koronavirüs testleri 7 gün, geri kalanların da 12 gün sonra negatif çıktığı belirlendi.

İşte virüsünün tedavi yöntemi ile ilgili açıklamalar...

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Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi: İyileşme sürecinde hızlanma!
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