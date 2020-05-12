Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 12 Mayıs 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ve deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde yurt içi ve yurtdışı deniz ile karalarında meydana gelen farklı büyüklüklerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikte 12 Mayıs 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve diğer tüm detayları bulabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (12 MAYIS 2020 SALI)