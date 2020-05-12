Eşini darp etti yanına kalmadı

İstanbul Sancaktepe'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Rümeysa Doğancı'yı (25) kendisini aldattığını öne sürüp inşaat alanına götürerek bayıltana kadar darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan Eray Doğancı (27) hakkında istenen ceza belli oldu. Kocaya "Kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Tehdit", "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 4 yıl 9.5 aydan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.