Bakan Fahrettin Koca SON DAKİKA duyuruyor! 12 Mayıs Salı Türkiye corona tablosu ile Bugün Türkiye'deki corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Son durum ne?

Son dakika haberler… Ülkemizde corona virüsü tablosu her gün vaka, ölü ve iyileşen sayısı ile vatandaşları salgının son durumuna dair bilgilendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sosyal medya hesabından son 24 saatte ülkede tespit edilen pozitif vaka, iyileşen ve ölü sayısını güncel olarak paylaşırken 32 bin 722 koronavirüs testinden bin 114'ünün pozitif çıktığını, 55 hastanın yaşamını yitirdiğini, 3 bin 89 hastanın da iyileştiğini açıkladı. Türkiye'deki hasta sayılarında gözle görülür şekilde bir azalma kaydedilirken öte yandan milyonlarca vatandaş pandemisiz günleri iple çekmeye devam ediyor ve güncel detayları yakından takip ediyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle beraber internet aracılığı ile 12 Mayıs Salı Türkiye corona virüsü ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum ne? Sorusu yanıt ararken haberimizde tüm detayları derledik. Peki, Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve güncel tablo…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Dünyaya adeta kâbus gibi çöken yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs son durum giderek kötüleşirken bilanço da artıyor. Salgının merkez üssü ABD'de gelen son haberler, salgının yıkıcı gücünü gözler önüne seriyor. Ülkede, sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken koronavirüsü bir türlü kontrol altına alınamıyor. Öte yandan, Türkiye ise salgını yavaş yavaş kontrol altına almaya başladı.

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Henüz 12 Mayıs verilerinin açıklanmamasına karşın; geçtiğimiz günün tablosuna göre 32 bin 722 koronavirüs testinden bin 114'ünün pozitif çıktığını, 55 hastanın yaşamını yitirdiğini, 3 bin 89 hastanın da iyileştiğini söyledi. Bakan Koca, toplam test sayısının 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1126, toplam entübe hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olduğunu bildirdi.

İşte salgında son durum!