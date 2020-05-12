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Son dakika! Ünlülerin gittiği güzellik salonunun kurşunlanması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Saldırgan böyle çekti...

Beşiktaş'ın bölgesinde ünlülerin de sık sık tercih ettiği güzellik salonu kurşunlandı. Polis, kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına alırken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Zanlı Fatih S., güzellik salonu sahibi 'in eski sevgilisi olduğunu ve 3 bin dolar alacağı olduğunu söyledi. Fatih S.'nin telefonuyla kurşunlama anını kaydettiği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:19 Son Güncelleme: 12.5.2020 11:41 ABONE OL
Son dakika! Ünlülerin gittiği güzellik salonunun kurşunlanması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Saldırgan böyle çekti...

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayanan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.

Etiler'de güzellik merkezini kurşunlayan saldırgan bu anları eski sevgilisine gönderdi | Video

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelmişti. Fatih S. (30) ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti. Kaçan saldırgan daha sonra polis ekiplerince Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırgan Fatih S. 'nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel'e yolladığı ortaya çıktı.

Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel 'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti.

Son dakika: Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı

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Son dakika! Ünlülerin gittiği güzellik salonunun kurşunlanması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Saldırgan böyle çekti...
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