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Dirgenle balık avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı

’nın Beyşehir ilçesinde, avlanma yasağına rağmen 'nde dirgenle avlanan 4 kişiye, toplam 46 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Kesilen cezalar, bölgenin sahası olmasından dolayı ikiye katlayarak 40 bin lira olarak uygulandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 16:41 ABONE OL

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, göl kıyılarında kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Müdürlüğe bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Yeşildağ Mahallesi'ndeki avlak sahasında, 2 kişiyi kano üzerinde dirgenle zıpkın avcılığı yaparak sazan balığı avlarken suçüstü yakaladı.

Avladıkları balıkları araçlarının bagajındaki kilimin altında sakladıkları belirlenen iki avcıya, yasak dönemde dirgenle ve ruhsatsız tekne ile avlanmaktan kişi başı 10 bin lira olmak üzere toplam 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kesilen cezalar, bölgenin Milli Park sahası olmasından dolayı ikiye katlayarak 40 bin lira olarak uygulandı.

Ekipler, yine aynı bölgede dirgenle zıpkın avcılığı yaparak, sazan balığı avlayan 2 kişiyi yakaladı. Bu 2 kişiye de toplam 6 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Zıpkınla avlanan kişilerin av malzemelerine ve avladıkları balıklara el konulurken, kano da görevliler tarafından motorlu testere ile kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Dirgenle balık avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı
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