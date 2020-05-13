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Kazada yaralanan , hastanede hayatını kaybetti

'in Konak ilçesinde otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan hemşireden kötü haber geldi. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Tuğçe Demir ve sürücü Nur Özlem G., ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Tuğçe Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 21:16 ABONE OL
Kazada yaralanan hemşire, hastanede hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Balçova yönünden Konak istikametine gitmekte olan Nur Özlem G. (24) yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı takla atarak tramvay yoluna devrilmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 110 AKS ve 112 ekipleri sevk edilmişti. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Tuğçe Demir (25) ve sürücü Nur Özlem G., ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılardan Nur Özlem G. İzmir Kataip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı durumdaki Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, durumu ağır olan ve hemşire olduğu öğrenilen Tuğçe Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Öte yandan, kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine yapılamazken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kazada yaralanan hemşire, hastanede hayatını kaybetti
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