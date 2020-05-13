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Meteorolojiden önemli uyarı! Dışarı çıkan çocuklar ve yaşlılar...

() günlük ve haftalık olarak yayımladığı raporlarında önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 14:10 Son Güncelleme: 13.5.2020 14:28 ABONE OL
Meteorolojiden önemli uyarı! Dışarı çıkan çocuklar ve yaşlılar...

Sıcaklıkların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu. Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

SICAKLIKLARIN MEVSİM NORMALLERİNİN...

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR...

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.

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Meteorolojiden önemli uyarı! Dışarı çıkan çocuklar ve yaşlılar...
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