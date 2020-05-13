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çekiliş sonuçları 13 Mayıs saat kaçta açıklanacak? MPİ bilet sorgulama sayfası

13 Mayıs çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta sadece bir kişinin bildiği sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 986. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 2.389.283,05 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 18 olmuştu. Peki, Milli Piyango saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 13 Mayıs MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 14:37 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları 13 Mayıs saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu sonuçları bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 2.389.283,05 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 13 MAYIS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçiler;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu çekiliş sonuçları 13 Mayıs saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu sonuçları bilet sorgulama sayfası
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