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Üzerinde olan tarihi kitap ele geçirildi

İl Jandarma Alay komutanlığı ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir araç içinde olduğu değerlendirilen üzerinde ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 17:51 Son Güncelleme: 14.5.2020 18:01 ABONE OL
Üzerinde Davut Yıldızı olan tarihi kitap ele geçirildi

Düzce Merkez Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yörük köyü mevkisinde yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilen 41 plakalı araç içerisinde arama yaptı.

Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut Yıldızı ve Horoz figürleri olan İbranice yazılı kitap ele geçirdi. Jandarma ekipleri gerekli inceleme yapılmak üzere kitabı Konuralp Müze Müdürlüğüne gönderdi. Araçta bulunan 2 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Üzerinde Davut Yıldızı olan tarihi kitap ele geçirildi
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