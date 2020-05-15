Güçlü bağışıklık için evde spor

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar ile evde onlarla zaman geçiren ebeveynlerin yaşadığı zorluklardan biri de kaliteli zaman geçirebilmek. Bu süreçte bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebilen hareket eksikliğine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Pilates Eğitmeni ve Egzersiz Uzmanı Songül Filiz, "Biz büyükler teknolojinin nimetlerinden faydalanıp çevrimiçi egzersiz yapabilirken, çocuklarımız ne yazık ki sadece video izlemek için teknolojiyle iç içe durumdalar. Bu durumun önüne geçmek, bağışıklıklarını güçlü tutmak, teknoloji bağımlılığını engellemek adına evde yapılabilecek birçok sportif etkinlik bulmak ve geliştirmek mümkün" dedi.Filiz, farklı yaş gruplarına uygun evde yapılabilecek egzersiz önerilerini şöyle sıraladı:Bedenini yeni keşfeden ve yürümek için yoğun çaba sarf eden çocuklarımızı desteklemek için farklı zeminlerde yürüme çalışmaları yapılmalı. Ebeveyn desteğiyle yürümeye çalışan çocuk, özellikle ayak tabanları zeminle direkt iletişime geçerse, ayak altındaki denge reseptörleri devreye girer, çocuk daha dengeli ve hızlı yürümeyi öğrenir.Bu dönem oyunla öğrenme dönemi olduğu için egzersizlerde eğitsel oyunları tercih etmek önem taşır. Hedefe top atma, seksek benzeri zıplama içeren oyunlar, birbirinden uzağa yerleştirilmiş kutulara belirlenen renkte oyuncakları hızla yerleştirme, ismi söylenen hayvanın nasıl hareket ettiğini taklit etme, ev içine yerleştirilen engellerin üzerinde geçmek gibi birçok oyun bu yaş grubunun günlük hareket ihtiyacını karşılar.Bu yaş grubundaki çocukların denge, hareketli nesneleri takip etme ve dikkat süresi gelişmiştir. Evde taklit içerikli dans aktiviteleri, zemine yapıştırılan bantlarla belirlenen alanlara zıplama hareketleri, kendi vücut ağırlıklarıyla kuvvet içerikli, plank, duvara yaslanarak oturma, mekik çekme gibi egzersizler düşük sayılarda yaptırılabilir.Çocuklar bu yaş aralığında daha karmaşık aktiviteler yapabilirler. Oyun formundan çıkmadan aynı program içinde çok yönlü gelişim amaçlanmalıdır. Zeminde tek ayak üzerinde durmaya çalışmak dengesini; tek ayak üzerinde dururken gözlerini kapatmasını istemek derin denge duyusunu geliştirir. Beraber on-line bir yoga dersine katılabilir ya da internetten video eşliğinde yoga yapabilirsiniz. Ritimli bir müzik açıp, ritme uygun dans figürleri de geliştirebilir.Bu yaş grubunda koordinatif özelikler gelişime çok açıktır. İçinde atlama, sürünme, tutma, itme, çekme, yuvarlanma olan bir koordinasyon parkuru oluşturup, zamanla yarış şeklinde bir parkur hazırlanabilir.Bu dönemde hızlı büyüme söz konusudur. Büyümeye bağlı olarak vücut esnekliğini ve eklem hareketliliği daha azdır. Yüksek ağırlık içerikli egzersiz doğru bir seçim olmaz. Daha çok esnekliğini kaybeden kas grupları için esneme, büyük kas grupları için de kuvvet çalışması yapılmalı, özellikle bel ve karın kasları geliştirilmeli. Çocuğunuz, düz ve ters mekik çekebilir, squat ve plank tarzı vücut ağırlığı ve yerçekiminin etkin rol oynadığı kuvvet antrenmanları yapabilir.Kuvvet gelişiminin en yüksek olduğu yaş grubudur. Ek ağırlıklar kullanabilir, yer çekimine karşı direnç egzersizleri yapabilir, on-line derslere veya video derslere dahil olabilir. Bu yaş grubu kuvvet için pilates, kas boyunu uzatmak için yoga, kan dolaşım sistemini geliştirmek için de tempolu dans egzersizleri tercih etmeli.