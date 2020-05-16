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Ramazan ayı 23.gün : ? 16 Mayıs en lezzetli ve

Mübarek Ramazan ayının 23. Gününe girmemizle birlikte hem lezzetli hem sağlıklı iftara menüsü araştıran vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini iftar sofralarına taşımak isteyenler pratik tarifine bakmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar için 23.gün iftar menüsünde muhakkak sıcak çorba yer alacaktır. Uzmanlar uzun süre aç kalan bedenimizin sıvı tüketimine ihtiyaç duyduğunu ve ana yemeğin yanında mutlaka su tüketiminin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Buna göre; tariflerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı 23.gün iftar menüsü tarifleri neler? Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte hem lezzetli hem tarifleri…

Giriş Tarihi: 16.5.2020 13:35 Son Güncelleme: 16.5.2020 13:41 ABONE OL
Ramazan ayı 23.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

Türk mutfağına özgü lezzetli ve sağlıklı hazırlamak isteyenler '' , iftara ne yapsam?'' sorusuna yanıt arıyor. Bereket ayı olan Ramazan 23.gününde sağlıklı ve pratik iftar menüsü hazırlamak isteyenler şık sofralarla hazırlıklara başladı. Ramazan ayında oruç ibadetinin yerine getirilmesinden dolayı sahur ve iftarda sağlıklı, besleyici ve doyurucu yiyeceklerin olması önemli olmaktadır. İftar sofralarında yenen yiyecekleri küçük porsiyonlar halinde tüketmek faydalı olacaktır. Uzmanların da bu konuya vurgu yapmasından dolayı hem lezzetli hem de nasıl hazırlanır? Sorusuna yanıt aranoyor. Peki Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte tarifleri

RAMAZAN AYI 23.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 23.gün iftar menüsünde patlıcan çorbası, pirinç pilavı, çökertme kebabı ve güllaç yer alıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı iftar menüsünü sağlıklı ve doyurucu yemeklerle değerlendirebilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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Ramazan ayı 23.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü
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