Ramazan ayı 23.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

Türk mutfağına özgü lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü hazırlamak isteyenler '' Bugün ne pişirsem, iftara ne yapsam?'' sorusuna yanıt arıyor. Bereket ayı olan Ramazan 23.gününde sağlıklı ve pratik iftar menüsü hazırlamak isteyenler şık sofralarla hazırlıklara başladı. Ramazan ayında oruç ibadetinin yerine getirilmesinden dolayı sahur ve iftarda sağlıklı, besleyici ve doyurucu yiyeceklerin olması önemli olmaktadır. İftar sofralarında yenen yiyecekleri küçük porsiyonlar halinde tüketmek faydalı olacaktır. Uzmanların da bu konuya vurgu yapmasından dolayı hem lezzetli hem de sağlıklı iftar menüsü nasıl hazırlanır? Sorusuna yanıt aranoyor. Peki Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı 23.gün iftar menüsü tarifleri

RAMAZAN AYI 23.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 23.gün iftar menüsünde patlıcan çorbası, pirinç pilavı, çökertme kebabı ve güllaç yer alıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı iftar menüsünü sağlıklı ve doyurucu yemeklerle değerlendirebilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?