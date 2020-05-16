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'ta mide bulandıran olay! Rezil baba...

'un Durağan ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Henüz 11 yaşındaki Ö.N.T. hamile kaldı ve kız çocuğu dünyaya getirdi. Aynı kız çocuğu 2 yıl sonra bir kez daha hamile kaldı. Ö.N.T.'nin babası tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı ortaya çıkarılırken, sapık Ömer T. tutuklandı. DNA testlerinde 2 yaşındaki bebeğin de, henüz doğmamış bebeğin de Ömer T.'den olduğu belirlenirken, küçük kızın ifadeleri doğrultusunda tutuklanan duyma engelli E.T. serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 12:52 Son Güncelleme: 16.5.2020 16:21 ABONE OL
Sinop'ta mide bulandıran olay! Rezil baba...

Sinop'un Durağan ilçesinde 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.'ye cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T. (50), çıktı. Gözaltına alınan baba, tutuklandı. Soruşturma kapsamında önce engelli E.T.'nin (55) gözaltına alınarak tutuklandığı ancak DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edildiği de belirlendi.

Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi.

SUÇSUZ E.T. 3 AY HAPİS YATTI

Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.

KÜÇÜK KIZ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu'nda koruma altına alınan Ö.N.T.'nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.

2 BEBEĞİN BABASI DA O ÇIKTI!

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.'den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.

Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine koyuldu.

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Sinop'ta mide bulandıran olay! Rezil baba...
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