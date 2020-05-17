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Ölüme terk edildiler kurtardı

Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26 yardım istedikleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Ölüme terk edildiler Türkiye kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen lastik bottaki 15'i Afganistan, 8'i Orta Afrika, 3'ü Somali uyruklu, toplam 26 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan 2'si çocuk, 5'i kadın kaçak göçmenler koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildikten sorna Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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Ölüme terk edildiler Türkiye kurtardı
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