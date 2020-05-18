19 Mayıs coşkusu evde yaşanacak

Koronavırüs salgını tehdidi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kutlamalar için birbirinden ilginç dijital içerikler hazırladı. 21 Mayıs'a kadar sürecek Gençlik Haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin odak noktasını gençler ve sporcularla doğrudan, güçlü ve yüksek etkileşime olanak tanıyan interaktif uygulamalar ve içerikler oluşturacak. İşte bayram coşkusunu evlerde yaşatacak o etkinlikler:Resmi tören, yarın Anıtkabir'de düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak. Aynı gün stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.Geçmiş yıllarda yapılan saha faaliyetlerinin aksine bu yılki kutlamaların ana merkezi dijital mecralar olacak. Bakanlık sosyal medya hesaplarında milli mücadele ruhu, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bilgilendirici içerikler yayımlanırken, yarışmalar, söyleşiler, konserler gibi gençlerin katılımını sağlayan interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek.Gençlerin, bayram ve Bakanlık ile ilgili düşüncelerini paylaşabileceği etkinlik ve içerikler hazırlanacak. Spor ve hareketliliğe teşvik amacıyla farklı konsept ve kurgularla hazırlanan içerikler, sosyal medyadan yayımlanacak.EBA TV'de gün boyunca bayram coşkusunu yaşatacak etkinlikler, programlar ve filmler yayınlanacak.Milli Eğitim Bakanlığı ise 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerinin internet üzerinden katılabilecekleri, bir noktadan başka bir noktaya verilen bilgilerle ulaşabilmeyi içeren "oryantiring" müsabakası düzenlenecek.MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde "19 Mayıs Lise Öğrencileri Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakası" gerçekleştirecek.Yarışmaya, lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler öncelikle, akıllı cihazlarından Dede Korkut Hikâyeleri'ni indirecek ve okumaya başlayacak. Kitabı okuyan her lise öğrencisi, müsabakaya katılmış sayılacak.Öğrenciler, kitaba ilişkin açıklanan parkurlar ve rotalar doğrultusunda verilen hedeflere ulaşarak müsabakayı tamamlayacak ve cevaplarını 24 Mayıs saat 23.59'a kadar "ogm. sosetk@meb.gov.tr" adresine mail aracılığıyla iletecek.Kazananlara, diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ile e-Kitap okuyucu verilecek.Arıların ekolojik sistemdeki önemine dikkat çekmek için 20 Mayıs tarihi Dünya Arı Günü ilan edildi. TEMA Vakfı evlerde çocuklara arı ve doğa sevgisi kazandıran en eğlenceli etkinlikler önerilerini SABAH'a anlattı