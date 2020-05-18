Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve Yeni Kadir Gecesi Kandil mesajları burada

On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan milyonlarca kişi Kadir gecesi için geri sayıma başladı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu özel gün yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Kadir gecesi en verimli şekilde değerlendirilecek. 2020 Kadir gecesi mesajları ve sözleri ile de sevdiklerinizin yüzünü güldürebileceksiniz. Resimli, kısa, uzun, dualı ve ayetki Kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Kadir gecesi mesajları ve sözlerinden bir tanesini seçerek yakınlarınızın kandilini kutlayabilirsiniz. İşte en güzel kandil mesajı ve resimli kadir gecesi mesajları! Kandiliniz Mübarek Olsun

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kadir gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Sosyal medyada en çok paylaşılan kısa, uzun ve resimli kandil mesajı seçeneklerine ayrıntıları inceleyerek göz atabilirsiniz

2020 KANDİL MESAJLARI

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar bu önemli günde ziyaret yapamayacak. Birliktelik içerisinde geçirilemeyecek bugünü, Kadir gecesi mesajları ile telafi edebilirsiniz.

İşte en güzel ve resimli kandil mesajı seçenekleri;