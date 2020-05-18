Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve Yeni Kadir Gecesi Kandil mesajları burada

mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve Yeni Kadir Gecesi burada

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen için geri sayım başladı. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahip olan bu önemli gün 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler ellerini semaya yükselterek dualar ve ibadetler edecek. 2020 ve sözleri ile de günün anlamını ve önemini sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz. seçeneklerinden bir tanesini uzakta bulunan, yanına gidemediğiniz sevdiklerinize göndererek yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. Resimli, kısa, uzun, ayetli ve dualı Kadir Gecesi mesajları seçenekleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel Kadir gecesi mesajı ve kandil mesajları seçenekleri.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 15:27 ABONE OL
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve Yeni Kadir Gecesi Kandil mesajları burada

On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan milyonlarca kişi için geri sayıma başladı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu özel gün yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Kadir gecesi en verimli şekilde değerlendirilecek. 2020 ve sözleri ile de sevdiklerinizin yüzünü güldürebileceksiniz. Resimli, kısa, uzun, dualı ve ayetki seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Kadir gecesi mesajları ve sözlerinden bir tanesini seçerek yakınlarınızın kandilini kutlayabilirsiniz. İşte en güzel kandil mesajı ve resimli kadir gecesi mesajları! Kandiliniz Mübarek Olsun

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kadir gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Sosyal medyada en çok paylaşılan kısa, uzun ve resimli kandil mesajı seçeneklerine ayrıntıları inceleyerek göz atabilirsiniz

2020 KANDİL MESAJLARI

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar bu önemli günde ziyaret yapamayacak. Birliktelik içerisinde geçirilemeyecek bugünü, Kadir gecesi mesajları ile telafi edebilirsiniz.

İşte en güzel ve resimli kandil mesajı seçenekleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve Yeni Kadir Gecesi Kandil mesajları burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA