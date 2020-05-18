Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var? soruları vatandaşlar tarafından en çok aratılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'de görülen corona virüs salgını nedeniyle, ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehir dışına giriş çıkış yasağı getirilmişti. Kademi olarak yasaklar kaldırılırken, şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilimizde şehirler arası seyahat yasağı bulunuyor. Hal böyle olunca, gözler yasağın kaldırılacağı diğer illere çevrildi. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde kaldırıldı? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var? İşte detaylar…

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.