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ne zaman bitecek, hangi illerde kaldırıldı? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var?

ne zaman bitecek, hangi illerde kaldırılacak? soruları vatandaşlar tarafından son günlerde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs kaynaklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilimizde şehirler arası giriş çıkış yasağı buluyor. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan yasaklar, kademe kademe azalıyor. Geride kalan iki hafta bazı iller için bu yasak kalktı. Gözler şimdi yasağın diğer iller için kalkacağı tarihte. İşte, 'İller arası yasak ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 11:53 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde kaldırıldı? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var?

ne zaman bitecek? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var? soruları vatandaşlar tarafından en çok aratılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'de görülen corona virüs salgını nedeniyle, ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehir dışına giriş çıkış yasağı getirilmişti. Kademi olarak yasaklar kaldırılırken, şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilimizde şehirler arası seyahat yasağı bulunuyor. Hal böyle olunca, gözler yasağın kaldırılacağı diğer illere çevrildi. Peki, , hangi illerde kaldırıldı? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var? İşte detaylar…

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde kaldırıldı? Şehir dışına giriş çıkış yasağı hangi illerde var?
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