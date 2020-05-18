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Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan ayının sonlarında doğru adım adım yaklaşırken, milyonlarca vatandaş ‘’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusunu arama motoru üzerinden olarak araştırıyor. Konuyla ilgili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı’nın ardından çıkacak olan karar ise merakla bekleniyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu ile ilgili olası muhtemel senaryoya ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.5.2020 10:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Virüsle mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları da başlamış durumda. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve hafta sonları pek çok ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Durum böyle olunca, yaklaşan 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından olarak aratılıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından çıkacak olan karar ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!

Bu hafta sonu ile beraber Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlama sürerken öte yandan son günlerin en çok merak edilen konusu olacak mı? sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama için şimdi gözler yetkili isimlere çevrildi.

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Son Dakika Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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