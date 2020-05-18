Son Dakika Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Virüsle mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları da başlamış durumda. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve hafta sonları pek çok ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Durum böyle olunca, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından son dakika olarak aratılıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından çıkacak olan karar ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!

Bu hafta sonu ile beraber Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlama sürerken öte yandan son günlerin en çok merak edilen konusu Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama için şimdi gözler yetkili isimlere çevrildi.