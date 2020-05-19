Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da Rus kadının şüpheli ölümü! Elektrik kablosu ile banyo kapısına asılı şekilde bulundu

’da Rus kadının şüpheli ölümü! Elektrik kablosu ile banyo kapısına asılı şekilde bulundu

'da yerleşik yaşayan Rus kadın evinde ölü bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.5.2020 17:57 ABONE OL
Antalya’da Rus kadının şüpheli ölümü! Elektrik kablosu ile banyo kapısına asılı şekilde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6855 sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce Antalya'ya taşınan ve kendine bir daire satın alan Rus uyruklu Nurzidia Safaeva'ya (56) ulaşamayan arkadaşları, komşularının yardımıyla daireye girdi. İkameti kontrol eden Safaeva'nın arkadaş ve komşuları yaşlı kadının banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Safaeva'nın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yakın zamanda Rusya'da yaşayan bazı yakınlarının ölüm haberini aldığı ve sonrasında içine kapandığı belirtilen Safaeva'nın cesedinin elektrik kablosu ile banyo kapısına asılı şekilde bulunduğu öğrenildi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Safaeva'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da Rus kadının şüpheli ölümü! Elektrik kablosu ile banyo kapısına asılı şekilde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA