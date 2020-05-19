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kapalı mı? 19 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı ve resmi tatilde eczaneler açık mı olacak?

16-17-18 ve 19 Mayıs 2020 tarihlerinde toplamda 4 gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın gelmesinin ardından vatandaşlar akıllarındaki pek çok sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. Özellikle corona virüsü nedeniyle sağlık sektörüne verilen önemin büyük olmasından dolayı ilaçlarımızı temin edebileceğimiz yer olan eczaneler açık mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için acil durumlarda ilaç alınması gerekebileceğinden vatandaşlar "?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Buna göre; 19 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:01 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:01 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı ve resmi tatilde eczaneler açık mı olacak?

4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaşlar "?" sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; istisna olan mekanların açık olacağı duyurulmuştu. Buna göre; 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Bugün eczaneler açık mı kapalı mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle sağlık sektörü önemini korurken özellikle eczacılar ve eczaneler de aynı önemi taşımaktadır. Toplamda 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte "Bugün eczaneler açık mı?"

İşte yanıtı...

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Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı ve resmi tatilde eczaneler açık mı olacak?
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