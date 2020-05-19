Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağında Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışıyor mu?

Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kalacak kurumlar belli oldu. İçişleri Bakanlığı 15 ilimizde uygulanacak olan yasak kapsamında kapalı kurumları duyururken '' bugün kargolar açık mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kargo bekleyen vatandaşlar kargo şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında kargo ve taşımacılık işi olan vatandaşlar gün içinde bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki 18 Mayıs bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat kargo çalışıyor mu? 2020 kargo çalışma saatleri!

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsüne sahip olan toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Genelgede açık ve kapalı kurumlarda kamuoyunun bilgisine sunuldu. Buna göre; Bugün kargolar açık mı? sorusunun yanıtı belli oldu. İşte tüm bilgiler...