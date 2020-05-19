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Bugün , kapalı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağında , kargo, Aras kargo, çalışıyor mu?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği illerde ‘’ Bugün , kapalı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı olan kurumlar belli oldu. Yeni tip Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 15 ili kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı süresinin 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 saatleri arasında süreceği bildirilirken 18 Mayıs Pazartesi kargo ve taşımacılık işi olan vatandaş bu sorunun yanıtını belli oldu. Buna göre; mı? 18 Mayıs Pazartesi , kargo, Aras kargo, çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:06 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:06 ABONE OL
Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağında Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışıyor mu?

Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kalacak kurumlar belli oldu. İçişleri Bakanlığı 15 ilimizde uygulanacak olan yasak kapsamında kapalı kurumları duyururken '' bugün ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kargo bekleyen vatandaşlar kargo şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında kargo ve taşımacılık işi olan vatandaşlar gün içinde bugün , açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki 18 Mayıs ? Sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat ? 2020 kargo çalışma saatleri!

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsüne sahip olan toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Genelgede açık ve kapalı kurumlarda kamuoyunun bilgisine sunuldu. Buna göre; mı? sorusunun yanıtı belli oldu. İşte tüm bilgiler...

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağında Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışıyor mu?
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