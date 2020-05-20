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Bugün , kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, ING, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? çalışma saatleri 2020!

Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte ‘’bugün , kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Salgınla mücadelede birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı açık olan kurumların çalışma saatleri değiştirilmişti. 20 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren çek, senet, EFT, havale, hesap açma gibi finansal ihtiyaçlarını halletmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararıyla birlikte bankaların hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de yakın temas azaltılmış oldu. Bilindiği üzere en son bazı bankalar normal mesaiye dönmüş bazıları da eski düzene devam etmişti. Haftanın üçüncü gününde Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank gibi bankalarda finansal işlerin çalışma saatleri içerisinde tamamlanması gerekiyor. Buna göre; bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 20 Mayıs Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? İşte 2020 Banka çalışma ve mesai saatleri

Giriş Tarihi: 20.5.2020 07:09 Son Güncelleme: 20.5.2020 07:12 ABONE OL
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, ING, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonuyla birlikte dört günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile beraber binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren'' bugün , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalarda çek, senet, EFT, havale, hesap açma ve kapama gibi finansal ihtiyaçlarını halletmek istiyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de yoğun kuyruk önlenmiş oldu. En son bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Buna göre bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı belli oldu. Peki , kaçta kapanıyor? Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası kaça kadar açık? İşte 2020

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde corona virüsü pandemisine karşı banka çalışma saatleri değiştirildi. Bazı bankalar normalleşme adımları kapsamında hizmet verdikleri saat aralıklarını değiştirdiğini açıklarken, bazı kurumlar eski düzene devam ediyor. Buna göre; bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm bilgiler…

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Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, ING, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020!
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