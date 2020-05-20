Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, ING, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonuyla birlikte dört günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile beraber binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren'' bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalarda çek, senet, EFT, havale, hesap açma ve kapama gibi finansal ihtiyaçlarını halletmek istiyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem banka çalışma saatleri kısaltıldı hem de yoğun kuyruk önlenmiş oldu. En son bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Buna göre bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı belli oldu. Peki bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası kaça kadar açık? İşte 2020 banka çalışma saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde corona virüsü pandemisine karşı banka çalışma saatleri değiştirildi. Bazı bankalar normalleşme adımları kapsamında hizmet verdikleri saat aralıklarını değiştirdiğini açıklarken, bazı kurumlar eski düzene devam ediyor. Buna göre; bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm bilgiler…