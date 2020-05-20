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Kuzguncuklu Rocky!

Giriş Tarihi: 20.5.2020 ABONE OL
Kuzguncuklu Rocky!
Üsküdar Kuzguncuk'ta bir bahçe duvarının üzerinden 10 yıldır sokağı seyreden "Rocky" isimli köpek sosyal medyanın gündeminde. Akita cinsi Rocky, 11 yaşında. İki aylıkken Doğan ailesi tarafından sahiplenilmişti. Kuzguncuk'ta oturan Okan Vardarova, sosyal medya hesabından Rocky'nin 2011 ve 2020 yılında çekilen iki farklı fotoğrafını paylaştı. Vardarova'nın "Bizim sokakta 7/24 bahçe duvarından bakan bir köpek var. Ne kadar eski olabilir diye haritalara (daha eskiyi gösteriyor diye) baktım. Soldaki güncel fotoğraf, sağdaki 2011'deki yavru hali" ifadelerinin yer aldığı paylaşımının ardından sokaktan geçen ve Rocky'nin fotoğraflarını çeken yüzlerce kişi paylaşım yapmaya başladı. Hem mahalle sakinlerinin hem de sokaktan geçenlerin dikkatini çeken Rocky, gece gündüz, bahçe duvarının üstünden sokağı izlemeye devam ediyor.
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Kuzguncuklu Rocky!
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