Milli Piyango sonuçları 19 Mayıs çekilişi hızlı bilet sorgulama ekranı: MPİ Milli Piyango sonuçları tam liste yayınlandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren binlerce şans oyunu sever tarafından araştırılmaya başladı. 19 Mayıs tarihine özel olarak düzenlenen çekilişte vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmek adına şanslı gördükleri rakamlardan oluşan biletleri satın aldı. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen çekilişin sonuçları ise MPİ tarafından tam liste halinde yayınlandı. Buna göre; 19 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorusu internet aracılığı ile sorgulanırken haberimizden şanslı rakamları ve çekiliş sonucunu öğrenebilir hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

MPİ tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango sonuçları sabah saatlerinden itibaren vatandaşların araştırma konusu haline geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından 19 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste erişime açıldı.

İşte kazanan rakamlar ve sorgulama ekranı…