Sahte kaşe ile seyahat belgesi yapıyorlardı! Polis baskını ile yakalandılar

Esenler Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir operasyona imza attı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Seyahat İzin Belgesi Komisyon BaşkanıKomiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisine ulaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇİP ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI.

Şüphelilerin ikamet adreslerine ve araçlarına arama kararı alınarak girildi ve yapılan aramada G.Ç. adına düzenlenmiş 1 adet kaşe ve çeşitli polis basın tanıtım kartları bulundu ve şahsın aracında siren tertibatı olduğu görüldü. Bahse konu suç eşyalarına el konulurken Şüpheliler polisteki işlemleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.