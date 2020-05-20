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Sahte kaşe ile seyahat belgesi yapıyorlardı! Polis baskını ile yakalandılar

Esenler İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Komisyon BaşkanıKomiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisi üzerine şüphelileri gözaltına aldı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 01:10 Son Güncelleme: 21.5.2020 01:15 ABONE OL
Sahte kaşe ile seyahat belgesi yapıyorlardı! Polis baskını ile yakalandılar

Esenler Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir operasyona imza attı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Seyahat İzin Belgesi Komisyon BaşkanıKomiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisine ulaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇİP ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI.
Şüphelilerin ikamet adreslerine ve araçlarına arama kararı alınarak girildi ve yapılan aramada G.Ç. adına düzenlenmiş 1 adet kaşe ve çeşitli polis basın tanıtım kartları bulundu ve şahsın aracında siren tertibatı olduğu görüldü. Bahse konu suç eşyalarına el konulurken Şüpheliler polisteki işlemleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile seyahat izin belgesi konulu genelge

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Sahte kaşe ile seyahat belgesi yapıyorlardı! Polis baskını ile yakalandılar
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